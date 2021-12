(Di venerdì 3 dicembre 2021) È certamente una delle schegge impazzite di questo avvio diA. Una delle sorprese più fulgide che la massimasta imparando a conoscere e, in molti casi, a temere. Con l’acquisto passato sotto traccia di, l’Udinese di Luca Gotti si è assicurata un terminale offensivo versatile e spietato sotto porta. Un vero numero nove di grande prospettiva che mancava da tanto tempo dalle parti del Friuli-Venezia Giulia. I numeri diin questo avvio con l’Udinese Nato a Lisbona e cresciuto nelle giovaniliPortimonense, l’attaccante classe 1998 è stato acquistato dall’Udinese in prestito con obbligo di riscatto che scatterà la prossima estate. Il suo arrivo inA è passato sotto traccia, ma le sue prestazioni ...

Advertising

zazoomblog : Beto Betuncal alla conquista dell’Udinese e della Serie A: che sorpresa! - #Betuncal #conquista #dell’Udinese - RyanJoseph_11 : RT @jason05_: Norberto Bercique Gomes Betuncal, detto Beto, è il più forte centravanti di sempre? - samudelo : RT @jason05_: Norberto Bercique Gomes Betuncal, detto Beto, è il più forte centravanti di sempre? - DanPans__ : Beto Betuncal che salta il portiere dopo una galoppata di 40 metri ?? - Gianmagarbarino : Beto betuncal fammi quello che vuoi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Beto Betuncal

calciomercatolive

... EMERGENTI Altri due nomi dei quali vogliamo parlare nei nostri consigli Fantacalcio per la giornata di Serie A che si gioca nel weekend sono quelli di Mattia Aramu e, cioè il numero 10 ...Merita però spazio anche un nome nuovo, cioè il portoghese classe 1998 Norberto Bercique Gomes, detto molto più semplicemente, arrivato in estate all'Udinese dalla Portimonense, senza ...Beto Betuncal è una delle grandi sorprese di questo avvio di Serie A. L'attaccante portoghese dell'Udinese si sta mettendo in ...Concluso il turno infrasettimanale, è già tempo di schierare la formazione per la 16ª giornata. Si parte domani pomeriggio alle 15 con l'anticipo in programma tra Milan e Salernitana. Lunedì ci sono d ...