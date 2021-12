Berlino “Non vaccinerei mio figlio di 7 anni contro il Covid”. A dirlo è Thomas Mertens del Comitato per la vaccinazione del Koch Institute (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il presidente della Commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko), Thomas Mertens, al momento non farebbe vaccinare il proprio bambino di sette anni contro il Covid a causa della mancanza di dati chiari sugli effetti di lungo periodo. Lo ha dichiarato a F.A.Z., sottolineando come al momento non ci siano “dati” sufficienti sulla tollerabilità del vaccino nel gruppo dei bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni. Proprio perché le infezioni Covid nei bambini sono solitamente innocue, bisogna essere tanto più sicuri che la vaccinazione sia ben tollerata nel lungo periodo, ha proseguito Mertens. La Stiko si trova di fronte a questa considerazione da dover pesare, sottolinea il quotidiano tedesco. Il cambiamento di umore ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il presidente della Commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko),, al momento non farebbe vaccinare il proprio bambino di setteila causa della mancanza di dati chiari sugli effetti di lungo periodo. Lo ha dichiarato a F.A.Z., sottolineando come al momento non ci siano “dati” sufficienti sulla tollerabilità del vaccino nel gruppo dei bambini di età compresa tra i cinque e gli undici. Proprio perché le infezioninei bambini sono solitamente innocue, bisogna essere tanto più sicuri che lasia ben tollerata nel lungo periodo, ha proseguito. La Stiko si trova di fronte a questa considerazione da dover pesare, sottolinea il quotidiano tedesco. Il cambiamento di umore ...

