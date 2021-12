Benzina e diesel, occhio alle tariffe: c’è una bella sorpresa per tutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Novità per quanto riguarda i prezzi di Benzina e diesel, con un calo sui carburanti: quali sono le tariffe attuali e di cosa si tratta in particolare Carburante (fonte foto: Pixabay)Desta sempre grande attenzione il tema inerente il prezzo dei carburanti, con il costo di Benzina e diesel e un occhio sempre aperto sulle tariffe: si registra un nuovo calo, ma ecco di che cosa si tratta in particolare. A parlarne nel proprio approfondimento è Money.it che spiega che il crollo dei derivati del petrolio ha portato ad una revisione al ribasso del prezzo di Benzina e diesel, pur tenendo conto del fatto però che, almeno per ora, non si registrano sul territorio grosse variazioni, tranne che per qualche modesto ... Leggi su chenews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Novità per quanto riguarda i prezzi di, con un calo sui carburanti: quali sono leattuali e di cosa si tratta in particolare Carburante (fonte foto: Pixabay)Desta sempre grande attenzione il tema inerente il prezzo dei carburanti, con il costo die unsempre aperto sulle: si registra un nuovo calo, ma ecco di che cosa si tratta in particolare. A parlarne nel proprio approfondimento è Money.it che spiega che il crollo dei derivati del petrolio ha portato ad una revisione al ribasso del prezzo di, pur tenendo conto del fatto però che, almeno per ora, non si registrano sul territorio grosse variazioni, tranne che per qualche modesto ...

Advertising

PiercarloCapar1 : RT @mgmaglie: Sulle #aliquoteirpef un risparmio diciamo così simbolico, non ripaga neanche l'aumento della benzina e del diesel. In compens… - nanofrozen : RT @mgmaglie: Sulle #aliquoteirpef un risparmio diciamo così simbolico, non ripaga neanche l'aumento della benzina e del diesel. In compens… - figliodijack : RT @muntzer_thomas: ++ Finlandia: disavventura per il capo dei Novax, mette il diesel al posto della benzina ++ 'Da oggi in poi, seguirò l… - midnightsilvia : RT @mgmaglie: Sulle #aliquoteirpef un risparmio diciamo così simbolico, non ripaga neanche l'aumento della benzina e del diesel. In compens… - maxschiavini : RT @mgmaglie: Sulle #aliquoteirpef un risparmio diciamo così simbolico, non ripaga neanche l'aumento della benzina e del diesel. In compens… -