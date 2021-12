Benevento | i convocati di Caserta | un ritorno e due assenze

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 24 i giallorossida Fabioper l’impegno casalingo con il Pordenone in programma domani alle ore 14 allo stadio Ciro Vigorito. Nell’elenco torna il nome di Kamil Glik, che ha scontato le tre giornate di squalifica rimediate dopo il rosso con il Frosinone. Mancano invece i terzini Foulon e Letizia, out per infortunio. Di seguito la lista completa: 4 Acampora Gennaro, 6 Basit Abdallah, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 7 Elia Salvatore, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian Diego, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 25 Sau Marco, 24 Viviani Mattia, 14 ...

