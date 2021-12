Benevento 5 a caccia del pokerissimo, Botta: “Genzano di valore, sarà una bella sfida” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento 5 è atteso dall’insidiosa trasferta di Genzano. Gli uomini di mister Cundari, terzi in classifica nel campionato di serie A2 dopo otto giornate, sono reduci da quattro vittorie di fila che hanno fatto salire a dismisura il morale dello spogliatoio. Capitan Vincenzo Botta ha presentato la sfida in programma domani alle ore 16: “sarà una bella partita, daremo il massimo come sempre e vediamo che succederà. Lo scorso anno abbiamo fatto tre vittorie su tre contro di loro, quest’anno credo che ci aspetteranno col coltello tra i denti anche per questo”. L’Ecocity Genzano è quinto con 14 punti, quattro in meno rispetto ai giallorossi: “Sappiamo il valore dei nostri avversari, ma ben vengano partite di questo tipo. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl5 è atteso dall’insidiosa trasferta di. Gli uomini di mister Cundari, terzi in classifica nel campionato di serie A2 dopo otto giornate, sono reduci da quattro vittorie di fila che hanno fatto salire a dismisura il morale dello spogliatoio. Capitan Vincenzoha presentato lain programma domani alle ore 16: “unapartita, daremo il massimo come sempre e vediamo che succederà. Lo scorso anno abbiamo fatto tre vittorie su tre contro di loro, quest’anno credo che ci aspetteranno col coltello tra i denti anche per questo”. L’Ecocityè quinto con 14 punti, quattro in meno rispetto ai giallorossi: “Sappiamo ildei nostri avversari, ma ben vengano partite di questo tipo. ...

