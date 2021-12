Beautiful anticipazioni puntate americane: tre attori se ne andranno dalla soap? (Di venerdì 3 dicembre 2021) Shauna Fulton, Flo Logan e Justin Barber faranno parte di Beautiful solo sporadicamente. L’intrigante Richardson che interpreta Shauna Fulton é diventata un’attrice famosa in America, si occuperà di altri impegni lavorativi. Non si parlerà più del triangolo con Ridge e Brooke nella soap. Come la precedente artista, provocante e perfida, anche Katrina Bowden e Aaron D. Spears non avranno più una costante presenza nel cast d’oltre oceano. Beautiful, anticipazioni americane: il triangolo amoroso a cui Shauna aveva dato vita non avrà futuro A quanto pare, l’intrigante Shauna che é riuscita a farsi sposare a Las Vegas da Ridge ubriaco, vedrà svanire il suo sogno di averlo vicino. Il matrimonio verrà, sia pure con difficoltà, annullato e Brooke festeggerà l’amore ritrovato. Il giovane Forrester sarà inoltre ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 3 dicembre 2021) Shauna Fulton, Flo Logan e Justin Barber faranno parte disolo sporadicamente. L’intrigante Richardson che interpreta Shauna Fulton é diventata un’attrice famosa in America, si occuperà di altri impegni lavorativi. Non si parlerà più del triangolo con Ridge e Brooke nella. Come la precedente artista, provocante e perfida, anche Katrina Bowden e Aaron D. Spears non avranno più una costante presenza nel cast d’oltre oceano.: il triangolo amoroso a cui Shauna aveva dato vita non avrà futuro A quanto pare, l’intrigante Shauna che é riuscita a farsi sposare a Las Vegas da Ridge ubriaco, vedrà svanire il suo sogno di averlo vicino. Il matrimonio verrà, sia pure con difficoltà, annullato e Brooke festeggerà l’amore ritrovato. Il giovane Forrester sarà inoltre ...

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni Sarà di nuovo lotta con Brooke? - zazoomblog : Anticipazioni Beautiful Thomas fuori di testa: epilogo tragico? - #Anticipazioni #Beautiful #Thomas - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 3 dicembre: l'ossessione di Thomas - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 dicembre 2021 - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 3 dicembre: Zoe dorme con Carter ma non vuole ancora convivere. Zende amareggiato -… -