Beautiful anticipazioni oggi | 3 dicembre | Zende contrariato per il messaggio inviato a Zoe

Nelle anticipazioni della nuova puntata della soap opera di Beautiful di oggi venerdì 3 dicembre 2021: Zoe continua ad essere confusa, Carter ignora tutto, Zende invia un messaggio a Zoe Nel nuovo episodio di Beautiful di oggi venerdì 3 dicembre: Zoe era certa di aver trovato l'uomo giusto, ma il ritorno di Zende ha fatto cadere tutte le sue certezze. Carter è convinto che tra la Buckingham e Zende ci sia solo amicizia, ignora che i due flirtano continuamente alle sue spalle. Infine Zende decide d'inviare un messaggio a Zoe, ma l'sms non le verrà mai consegnato. Zoe continua ad essere confusa Zoe è molto confusa, dopo la delusione provata con Thomas, era certa di aver trovato l'uomo giusto.

