Beautiful, anticipazioni americane: nuova crisi tra Ridge e Brooke (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come era prevedibile, il ritorno a sorpresa di Deacon Sharpe rischierà di provocare l'ennesima frattura all'interno del rapporto di Ridge e Brooke. Le anticipazioni americane di Beautiful, si soffermano proprio su questa storyline che potrebbe riservare non poche sorprese, soprattutto con l'arrivo anche di Taylor. Sharpe si è presentato alla porta della figlia Hope dopo essere uscito di prigione e questo evento ha provocato un vero e proprio tsunami sia per gli Spencer sia per i Forrester. Liam e Ridge, in particolare, hanno immediatamente avanzato le proprie riserve e preoccupazioni per la presenza dell'uomo nella vita della giovane Logan, che ha inaspettatamente confessato a tutti di aver portato avanti di nascosto per lungo tempo una corrispondenza con suo padre durante la sua ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come era prevedibile, il ritorno a sorpresa di Deacon Sharpe rischierà di provocare l'ennesima frattura all'interno del rapporto di. Ledi, si soffermano proprio su questa storyline che potrebbe riservare non poche sorprese, soprattutto con l'arrivo anche di Taylor. Sharpe si è presentato alla porta della figlia Hope dopo essere uscito di prigione e questo evento ha provocato un vero e proprio tsunami sia per gli Spencer sia per i Forrester. Liam e, in particolare, hanno immediatamente avanzato le proprie riserve e preoccupazioni per la presenza dell'uomo nella vita della giovane Logan, che ha inaspettatamente confessato a tutti di aver portato avanti di nascosto per lungo tempo una corrispondenza con suo padre durante la sua ...

Advertising

peppe844 : #twittamibeautiful Beautiful, anticipazioni 4 dicembre: Carter comunica a Ridge e a Brooke che il loro matrimonio è… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 4 dicembre: Thomas inizia a delirare - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #4dicembre - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 3 dicembre 2021 -