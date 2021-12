Beautiful, anticipazioni 4 dicembre: Carter comunica a Ridge e a Brooke che il loro matrimonio è salvo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Beautiful, anticipazioni 4 dicembre: nella puntata di domani, Brooke e Ridge riceveranno una bellissima notizia da Carter. Beautiful, anticipazioni 4 dicembre: il tribunale rifiuta l’istanza di divorzio di Ridge e Brooke Lieto fine anche dal punto di vista legale per Brooke e Ridge. Carter fa sapere alla coppia che il giudice non ha accettato le loro carte per il divorzio e che quindi sono ancora moglie e marito. Ricordiamo che i documenti erano stati presentati da Quinn e Shauna per incastrare i due e soprattutto la Logan. Clamorose anticipazioni americane: riguardano quattro famosi personaggi Gli spoiler da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 3 dicembre 2021): nella puntata di domani,riceveranno una bellissima notizia da: il tribunale rifiuta l’istanza di divorzio diLieto fine anche dal punto di vista legale perfa sapere alla coppia che il giudice non ha accettato lecarte per il divorzio e che quindi sono ancora moglie e marito. Ricordiamo che i documenti erano stati presentati da Quinn e Shauna per incastrare i due e soprattutto la Logan. Clamoroseamericane: riguardano quattro famosi personaggi Gli spoiler da ...

