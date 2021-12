Bayern Monaco, Nagelsmann: «Contento per i 15mila tifosi contro il Dortmund» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni sulle restrizioni del Governo tedesco in merito all’affluenza del pubblico negli stadi. DICHIARAZIONI – «L’atmosfera a Dortmund è eccellente e sarebbe più bello se lo stadio fosse esaurito. Ma sono ancora Contento che sia concesso almeno a 15mila spettatori di essere presenti. Sono il sale nel calcio e anche a livello psicologico è una cosa che fa la differenza». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Julian, allenatore del, ha parlato in conferenza alla vigilia del matchil BorussiaJulian, allenatore del, ha parlato in conferenza alla vigilia del matchil Borussia. Le sue dichiarazioni sulle restrizioni del Governo tedesco in merito all’affluenza del pubblico negli stadi. DICHIARAZIONI – «L’atmosfera aè eccellente e sarebbe più bello se lo stadio fosse esaurito. Ma sono ancorache sia concesso almeno aspettatori di essere presenti. Sono il sale nel calcio e anche a livello psicologico è una cosa che fa la differenza». L'articolo proviene da Calcio ...

