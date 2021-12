Battlefield 2042: tra le nuove mappe in arrivo c’è “Exposure” (Di venerdì 3 dicembre 2021) EA ha parlato recentemente dei nuovi contenuti e mappe previsti per Battlefield 2042 accennando, poi, alla mappa chiamata “Exposure” EA ha affermato in un’intervista dell’ultima ora che l’ultima delle nuove mappe per Battlefield 2042, chiamata “Exposure“, “porterà il level design a un livello completamente inedito”, tuttavia il colosso non ha fornito altri dettagli al riguardo. Prima dell’uscita del gioco il mese scorso, DICE ha confermato che la Season 1 del gioco non verrà lanciata fino al 2022. Quando arriverà, lo studio ha affermato che quest’ultima includerà un nuovo Specialist, Battle Pass e nuovi contenuto di Portal, “e forse anche alcuni nuovi luoghi da vedere”, ciò potrebbe alludere a piani per l’introduzione di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 3 dicembre 2021) EA ha parlato recentemente dei nuovi contenuti eprevisti peraccennando, poi, alla mappa chiamata “” EA ha affermato in un’intervista dell’ultima ora che l’ultima delleper, chiamata ““, “porterà il level design a un livello completamente inedito”, tuttavia il colosso non ha fornito altri dettagli al riguardo. Prima dell’uscita del gioco il mese scorso, DICE ha confermato che la Season 1 del gioco non verrà lanciata fino al 2022. Quando arriverà, lo studio ha affermato che quest’ultima includerà un nuovo Specialist, Battle Pass e nuovi contenuto di Portal, “e forse anche alcuni nuovi luoghi da vedere”, ciò potrebbe alludere a piani per l’introduzione di ...

