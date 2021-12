Battlefield 2042: niente skin di Babbo Natale, almeno “per ora” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Ho, ho, NO”: nulla di fatto per la skin dedicata a Babbo Natale in Battlefield 2042, precedentemente al centro di un particolare leak. Stando all’account ufficiale di Battlefield 2042 su Twitter, le skin ispirate a Babbo Natale non saranno disponibili. La priorità del team di sviluppo DICE sembra non essere quella di guidare la slitta carica di doni sul campo di battaglia. “Lo sviluppo di un Live Service”, recita il post, “richiede che lavoriamo con mesi di anticipo, e ci permette di avere opzioni una volta raggiunti i momenti chiave del nostro primo anno”. L’implicazione di DICE, dunque, è che gli elementi cosmetici non siano altro che opzioni. Come tali, il team di sviluppo può benissimo decidere di non optare ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Ho, ho, NO”: nulla di fatto per ladedicata ain, precedentemente al centro di un particolare leak. Stando all’account ufficiale disu Twitter, leispirate anon saranno disponibili. La priorità del team di sviluppo DICE sembra non essere quella di guidare la slitta carica di doni sul campo di battaglia. “Lo sviluppo di un Live Service”, recita il post, “richiede che lavoriamo con mesi di anticipo, e ci permette di avere opzioni una volta raggiunti i momenti chiave del nostro primo anno”. L’implicazione di DICE, dunque, è che gli elementi cosmetici non siano altro che opzioni. Come tali, il team di sviluppo può benissimo decidere di non optare ...

Advertising

tuttoteKit : Battlefield 2042: tra le nuove mappe in arrivo c'è quella chiamata 'Exposure' che 'sarà qualcosa di completamente i… - galluzzimm : Battlefield 2042: il GM di DICE lascia, piano di rilancio e l'Universo di Battlefield - GamingTalker : Battlefield 2042, niente skin natalizie per ora: in arrivo una nuova mappa - IGNitalia : EA e DICE annunciano l'universo interconnesso di #Battlefield: la serie si espanderà con nuovi giochi, a partire da… - GamingToday4 : Battlefield 2042: le vendite sembrano altissime al lancio, nonostante le polemiche -