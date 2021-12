Basket | decima giornata Serie A | la Virtus Bologna ospita Sassari | Brindisi-Milano il big match di giornata

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Archiviata la sosta per fare spazio alla prima finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 di(col bilancio dell’Italia in parità, frutto di una sconfitta contro la Russia e una vittoria sofferta contro l’Olanda), ritorna laA con la. Andiamo a scoprire quali sono le sfide che ci aspettano in questo weekend. S’incomincia con l’unico anticipo del sabato sera dove la Germani Brescial’Umana Reyer Venezia (inizio delalle ore 20:00). I lombardi cercano un successo per interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive (contro Trento,e Reggio Emilia), con l’ultima affermazione che risale alla sesta(97-81 sulla Fortitudo ...

BASKET, A2: LA GIVOVA SI PREPARA AL BIG MATCH CON VERONA Secondo turno casalingo consecutivo per la Givova Scafati…

Lagiornata di Serie A pone sul cammino della Dolomiti Energia Trentino (6/3), reduce da 4 ... La squadra di Franco Ciani ha battuto due volte l'Aquilain Supercoppa: con i trentini ancora ...Secondo turno casalingo consecutivo per la Givova Scafati che, nellagiornata del campionato di serie A2 (girone rosso), affronterà domenica , alle ore 17:00 , al ...ultras dello Scafati. ...Archiviata la sosta per fare spazio alla prima finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket (col bilancio dell'Italia in parità, frutto di una sconfitta contro la Russia e una vittoria sof ...Dopo la pausa per la finestra delle nazionali, la NutriBullet Treviso Basket torna al Palaverde per la sfida con la UNAHotels Reggio Emilia, valida per la decima giornata di campionato, domenica ...