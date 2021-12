Basi nel Pacifico, soldati in Europa: la Global Posture Review di Biden (Di venerdì 3 dicembre 2021) Indo-Pacifico, Europa, Medio Oriente. Gli Stati Uniti d’America rimettono mano alla “Global Posture” e indicano, dopo quasi un anno dall’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca, le priorità strategiche. I punti essenziali su cui convergono molti osservatori sono tre. In primo luogo, l’assenza di una vera e propria rivoluzione. La “Review” della postura Globale degli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 3 dicembre 2021) Indo-, Medio Oriente. Gli Stati Uniti d’America rimettono mano alla “” e indicano, dopo quasi un anno dall’arrivo di Joealla Casa Bianca, le priorità strategiche. I punti essenziali su cui convergono molti osservatori sono tre. In primo luogo, l’assenza di una vera e propria rivoluzione. La “” della posturae degli InsideOver.

USA e Grecia espandono la loro cooperazione militare

Considerati nel loro insieme, questi sviluppi dimostrano la volontà di Stati Uniti e Grecia di ... Gli Stati Uniti possiedono diverse basi militari in Grecia e Ankara si oppone alla crescente ...

