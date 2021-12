Barcellona, Laporta: «Offerte per cambiare nome al Camp Nou» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato della possibile rinomina dello stadio Camp Nou: le sue dichiarazioni Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato della possibile rinomina dello stadio Camp Nou. Le sue dichiarazioni ai microfoni di TV3. Camp NOU – «Abbiamo almeno cinque Offerte sul tavolo. L’obiettivo è incassare 30-40 milioni a stagione. Ci sono altre società che offrono di più e parliamo ci cifre importanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Joan, presidente del, ha parlato della possibile rinomina dello stadioNou: le sue dichiarazioni Joan, presidente del, ha parlato della possibile rinomina dello stadioNou. Le sue dichiarazioni ai microfoni di TV3.NOU – «Abbiamo almeno cinquesul tavolo. L’obiettivo è incassare 30-40 milioni a stagione. Ci sono altre società che offrono di più e parliamo ci cifre importanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

