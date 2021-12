Barcellona, Laporta: “Offerte per cambiare nome al ‘Camp Nou’, servono 40 milioni” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Ho almeno cinque Offerte sul tavolo per rinominare lo stadio del Barcellona. L’obiettivo è incassare 30-40 milioni di euro a stagione. C’è l’opzione Rakuten, così come altre società che propongono cifre importanti”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Joan Laporta, presidente del Barcellona, rilasciate ai microfoni dell’emittente ‘Tv3’. Il numero uno del club blaugrana ha parlato della possibilità di cambiare la denominazione dell’attuale ‘Camp Nou’, struttura di riferimento e di tante battaglia del Barcellona. Un cambiamento che sarebbe non solo una ventata d’aria fresca per la compagine catalana, ma anche un’ottima fonte di eventuali introiti economici, peraltro ingenti. Laporta ha menzionato esplicitamente la ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Ho almeno cinquesul tavolo per rinominare lo stadio del. L’obiettivo è incassare 30-40di euro a stagione. C’è l’opzione Rakuten, così come altre società che propongono cifre importanti”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Joan, presidente del, rilasciate ai microfoni dell’emittente ‘Tv3’. Il numero uno del club blaugrana ha parlato della possibilità dila denominazione dell’attuale, struttura di riferimento e di tante battaglia del. Un cambiamento che sarebbe non solo una ventata d’aria fresca per la compagine catalana, ma anche un’ottima fonte di eventuali introiti economici, peraltro ingenti.ha menzionato esplicitamente la ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, #Laporta: 'Cinque offerte per cambiare nome al #CampNou, servono 40 milioni a stagione' - zazoomblog : Barcellona Laporta: «Offerte per cambiare nome al Camp Nou» - #Barcellona #Laporta: #«Offerte - junews24com : Dembele Juve, parla Laporta: «Per me è meglio di Mbappe. Il suo futuro...» - - CalcioNews24 : #Barcellona, #Laporta: «Offerte per cambiare nome al #CampNou» - CalcioNews24 : ??#Laporta torna a parlare dell'addio di #Messi ?? -