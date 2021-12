Barbara Cioeta | «Con lo sport rendiamo la disabilità normalità»

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra gli atleti che segue l'allenatrice Fidal c’è Gabriele, con la Sindrome di Down che salta gli ostacoli in pista e nella vita. Oggi è la Giornata internazionale delle persone conper molti di loro l'attivitàiva è fondamentale

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Cioeta

Ostia Newsgo

Tra gli atleti che segue l'allenatrice Fidal c'è Gabriele, con la Sindrome di Down che salta gli ostacoli in pista e nella vita. Oggi è la Giornata internazionale delle persone con disabilità per molt ...