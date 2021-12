Bancarotta Ferrero | parla l’avvocato | «Tutto molto bizzarro…»

(Di venerdì 3 dicembre 2021)dihato dell’accusa difraudolenta nei confronti del presidente della Sampdoria La notizia che il presidente della Sampdoria, accusato difraudolenta sempre in relazione al caso Obiang, ha agitato le acque. L’avviso di conclusione delle indagini sarebbe stato consegnato alla famiglianel mese di giugno. La procura sarebbe pronta a formulare la richiesta di rinvio a giudizio. Immediata la smentita deldel presidente della Sampdoria, Giuseppina Tenga: «Ho chiesto ase avesse ricevuto avvisi di garanzia o richieste di rinvio a giudizio e mi ha risposto di no. Ho letto che sarebbe stato proprio il giudice che aveva emesso la sentenza di proscioglimento del presidente a consigliare al ...

SAMPaolo61 : Tranquilli, qui a Genova i giornalai sono appesi alla speranza dei concordati e conseguente cessione della… - SampNews24 : Bancarotta fraudolenta, parla l’avvocato di #Ferrero: «Tutto molto bizzarro» - afgibi : Grazie #tribunale di #Roma che ci fai piangere abbracciati ancora @sampdoria #ferrerovatene - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Ferrero rischia un nuovo processo: indagato per bancarotta fraudolenta - clubdoria46 : DOCUMENTO-Sampdoria, Caso #Obiang: i motivi della nuova indagine su Massimo #Ferrero per bancarotta fraudolenta -

1 Massimorischia di andare nuovamente a processo. Secondo quanto riferito da la Repubblica, nella sua ... truffa e riciclaggio, è indagato perfraudolenta.analizzati gli atti relativi ai concordati di fallimento delle aziende di, hanno così contestato al Patron della Samp lafraudolenta. Tra gli indagati anche sua figlia Vanessa. Le ...Intanto, l’eventuale avvio di una procedura fallimentare per Eleven Finance srl non coinvolgerebbe direttamente l’U.C. Sampdoria spa. Infatti, su questo tema, ovvero se il fallimento di una società po ...Il commercialista incontra Al Gergawi, emissario di un fondo dell’emirato. Ferrero, nuovi guai: i pm di Roma indagano per bancarotta fraudolenta ...