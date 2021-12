Ballando con le Stelle, Mietta ammette la verità: perché non si è vaccinata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ballando con le Stelle e quei contrattempi non graditi per le polemiche che hanno innescato. La positività al Covid della cantante Mietta è stato il caso più eclatante. Ora l’artista pugliese racconta la sua verità. Mietta, Ballando con le Stelle – AltranotiziaLa stagione in corso di Ballando con le Stelle ha vissuto una fase iniziale con alcuni contrattempi di cui la padrona di casa Milly Carlucci avrebbe fatto volentieri a meno. Pronti, via ed ecco uno dei concorrenti più attesi, la cantante Mietta, risultata positiva al Covid – 19. Il collegamento esterno in cui la concorrente ha annunciato la sua positività e quella famosa domanda, rimasta senza risposta, che le ha rivolto la giurata-giornalista ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021)con lee quei contrattempi non graditi per le polemiche che hanno innescato. La positività al Covid della cantanteè stato il caso più eclatante. Ora l’artista pugliese racconta la suacon le– AltranotiziaLa stagione in corso dicon leha vissuto una fase iniziale con alcuni contrattempi di cui la padrona di casa Milly Carlucci avrebbe fatto volentieri a meno. Pronti, via ed ecco uno dei concorrenti più attesi, la cantante, risultata positiva al Covid – 19. Il collegamento esterno in cui la concorrente ha annunciato la sua positività e quella famosa domanda, rimasta senza risposta, che le ha rivolto la giurata-giornalista ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @memo_remigi_ e @mariaermachkova vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Ballando con le stelle: Iva Zanicchi e Gabriel Garko Ballerini per una notte - #Ballando #stelle: #Zanicchi… - strac_ciatella : RT @yoonminvoices: immaginate diplomarvi all’Opera di Parigi e poi andare ad amici e venire giudicati come incapaci ballando in un metro qu… -