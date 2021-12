BALLANDO CON LE STELLE, IVA ZANICCHI SI FA MALE: “CHE GUAIO GROSSO, NON CI VOLEVA!” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una Iva ZANICCHI affranta e dolorante annuncia che si è fatta MALE. Attesissima alla semifinale di BALLANDO con le STELLE, la celebre cantante è scivolata ma, grazie a Dio, sembra non ci sia una frattura, in attesa delle lastre. Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto MALE! Nel video, mentre viene rincuorata dal medico, l’Aquila di Ligonchio non trattiene lo sconforto. Non vedeva l’ora di ballare nella pista di Milly Carlucci e l’ospitata d’onore poteva essere il primo passo per tornare da concorrente. Che GUAIO GROSSO, non ci VOLEVA! Iva ZANICCHI sarà lo stesso in pista? In attesa di aggiornamenti medici e comunicazioni da parte di Milly Carlucci, facciamo un grande in bocca ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una Ivaaffranta e dolorante annuncia che si è fatta. Attesissima alla semifinale dicon le, la celebre cantante è scivolata ma, grazie a Dio, sembra non ci sia una frattura, in attesa delle lastre. Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto! Nel video, mentre viene rincuorata dal medico, l’Aquila di Ligonchio non trattiene lo sconforto. Non vedeva l’ora di ballare nella pista di Milly Carlucci e l’ospitata d’onore poteva essere il primo passo per tornare da concorrente. Che, non ciIvasarà lo stesso in pista? In attesa di aggiornamenti medici e comunicazioni da parte di Milly Carlucci, facciamo un grande in bocca ...

