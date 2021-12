Bake Off 2021: per Simone, arriva il peggior Natale di sempre (Di sabato 4 dicembre 2021) Bake Off 2021 - Simone Il Natale è arrivato sotto il tendone di Bake Off Italia e, mentre il pubblico a casa comincia a dedicarsi agli addobbi, su Real Time è già tempo di sfornare dolci tipici della tradizione ed altri inventati dai giudici appositamente per le festività. Tuttavia, il clima natalizio ancora latita perchè no, nella quattordicesima puntata non sono stati tutti più buoni. Non lo è stata la produzione, che nella prova tecnica ha costretto i concorrenti a replicare una ricetta di Ernst Knam mentre lui la realizzava lì a pochi metri, dando loro le spalle: non potevano, dunque, vedere quello che faceva nel dettaglio e, soprattutto, dovevano stare al passo, cosa che li ha solo mandati in confusione. Un meccanismo già usato varie volte in passato, che però a questo punto ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 dicembre 2021)OffIlto sotto il tendone diOff Italia e, mentre il pubblico a casa comincia a dedicarsi agli addobbi, su Real Time è già tempo di sfornare dolci tipici della tradizione ed altri inventati dai giudici appositamente per le festività. Tuttavia, il clima natalizio ancora latita perchè no, nella quattordicesima puntata non sono stati tutti più buoni. Non lo è stata la produzione, che nella prova tecnica ha costretto i concorrenti a replicare una ricetta di Ernst Knam mentre lui la realizzava lì a pochi metri, dando loro le spalle: non potevano, dunque, vedere quello che faceva nel dettaglio e, soprattutto, dovevano stare al passo, cosa che li ha solo mandati in confusione. Un meccanismo già usato varie volte in passato, che però a questo punto ...

