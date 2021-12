“Bacia il mio bel culetto bianco” | l’ennesimo sfogo social di Britney Spears Con chi ce l’ha?

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri è stato il compleanno della pop star per eccellenza, stiamo parlando dell’iconica. Dopo anni di battaglie per riprendere il pieno possesso della propria vita, fino a qualche settimana fa sotto lo stretto controllo del padre, laha dimostrato di saper essere ancora esuberante alla vigilia dei 40 anni; mentre attaccava, senza nessuno sconto, tutte le persone chenno criticata, tramite un messaggio di sfida, non perdendo, ancora una volta, l’occasione di prendere di mira anche la tutela legale appena conclusasi. Nelle lunghe celebrazioni che si sono tenute per festeggiare il suo 40esimo compleanno,è nata, infatti, a McComb (Missisipi) il 2 dicembre del 1981, la cantante di Gimme More è apparsa raggiante e provocatrice, pronunciando parole poco cariche per chiunque ...