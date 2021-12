Babbo Natale col tutù per i fanatici del gender fluid. Dopo il presepe, infieriscono su Santa Claus (Di venerdì 3 dicembre 2021) Babbo Natale col tutù a Modena. Dopo il presepe anche un altro simbolo della festa della Natività subisce una insolente ideologizzazione. E le polemiche annunciate non mancano. L’inviato della Stampa, giornale che fa una propaganda sfacciata al ddl Zan, trova “bello quell’omone natalizio che volteggia leggiadro, nonostante la stazza, in un gonnellino scintillante in nome della libertà di essere e di mostrarsi”. Una scopiazzatura del Babbo gay dello spot norvegese che ha suscitato tanto scalpore. Ironizza Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia: “Ci mancava il Babbo Natale in tutù, svirilizzato e, nonostante la bianca e fluente barba, effeminato. Insomma, più un’icona arcobaleno, per adulti ideologizzati, mezzo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021)cola Modena.ilanche un altro simbolo della festa della Natività subisce una insolente ideologizzazione. E le polemiche annunciate non mancano. L’inviato della Stampa, giornale che fa una propaganda sfacciata al ddl Zan, trova “bello quell’omone natalizio che volteggia leggiadro, nonostante la stazza, in un gonnellino scintillante in nome della libertà di essere e di mostrarsi”. Una scopiazzatura delgay dello spot norvegese che ha suscitato tanto scalpore. Ironizza Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia: “Ci mancava ilin, svirilizzato e, nonostante la bianca e fluente barba, effeminato. Insomma, più un’icona arcobaleno, per adulti ideologizzati, mezzo ...

