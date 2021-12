Austria: il cancelliere Schallenberg si dimette (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo solo due mesi in Austria si è dimesso il cancelliere Alexander Schallenberg. Schallenberg era subentrato a Sebastian Kurtz, che si era dimesso travolto da uno scandalo di corruzione. Le dimissioni di Schallenberg arrivano poche ore dopo che Kurtz ha annunciato il suo ritiro dalla scena politica. Si è dimesso anche il ministro delle Finanze Leggi su periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo solo due mesi insi è dimesso ilAlexanderera subentrato a Sebastian Kurtz, che si era dimesso travolto da uno scandalo di corruzione. Le dimissioni diarrivano poche ore dopo che Kurtz ha annunciato il suo ritiro dalla scena politica. Si è dimesso anche il ministro delle Finanze

Advertising

borghi_claudio : Veni, discrimina, sparisci Austria, si è dimesso il cancelliere Alexander Schallenberg: 'Capo del governo e del pa… - GuidoDeMartini : ???? AUSTRIA ???? I lockdown per i soli non vaccinati (già attuati) e gli obblighi vaccinali (solo minacciati), non por… - you_trend : ???? #Austria: si dimette il cancelliere Alexander #Schallenberg, che si era insediato meno di due mesi fa - MarySpes : RT @bassarelli: E dopo Kurz i primi di ottobre, adesso si dimette il cancelliere austriaco Schallemberg. #Austria - ValeValentina2 : RT @Gigadesires: Il #lockdown per non vaccinati in #Austria si è rivelato un successone, si sono dimessi solo il Cancelliere e il Ministro… -