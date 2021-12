Attenzione alle donne, da Fondazione Onda tanti bollini rosa agli ospedali bergamaschi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bergamo. Aumentati da 335 a 354, rispetto al biennio precedente, gli ospedali italiani impegnati nella promozione della medicina di genere che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili. Le schede con le informazioni sui servizi degli ospedali premiati saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 10 gennaio 2022. I bollini rosa sono il riconoscimento che FOndazione Onda, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bergamo. Aumentati da 335 a 354, rispetto al biennio precedente, gliitaliani impegnati nella promozione della medicina di genere che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie femminili. Le schede con le informazioni sui servizi deglipremiati saranno consultabili sul sito www..it a partire dal 10 gennaio 2022. Isono il riconoscimento che, da sempre impegnata sul fronte della promozione della medicina di genere, attribuisce dal 2007attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle ...

