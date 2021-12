Atletico Madrid vs Mallorca: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Atletico Madrid cercherà di fare tre vittorie di fila nella Liga quando continuerà la sua campagna 2021-22 in casa del Maiorca domani, sabato 4 dicembre. La squadra di Diego Simeone è attualmente seconda nella massima serie spagnola, a sette punti dal leader Real Madrid, mentre il Mallorca occupa la 14esima posizione, quattro punti fuori dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio di Atletico Madrid vs Mallorca è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Atletico Madrid vs Mallorca: a che punto sono le due squadre? Atletico Madrid L’Atletico ha vinto otto, pareggiato cinque e perso una delle sue 14 partite di Liga in questa stagione per raccogliere 29 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’cercherà di fare tre vittorie di fila nella Liga quando continuerà la sua campagna 2021-22 in casa del Maiorca domani, sabato 4 dicembre. La squadra di Diego Simeone è attualmente seconda nella massima serie spagnola, a sette punti dal leader Real, mentre iloccupa la 14esima posizione, quattro punti fuori dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?L’ha vinto otto, pareggiato cinque e perso una delle sue 14 partite di Liga in questa stagione per raccogliere 29 ...

