Atletico Madrid | Simeone | “Mi vedo con la stessa energia di sempre”

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Maiorca. Queste le sue parole: "Mi vedo con la stessa energia di sempre. Stiamo molto bene, stiamo facendo un buon lavoro e speriamo di dimostrarlo sul campo". Nell'ultima partita in casa c'è chi ha chiesto il suo esonero, il Cholo in merito risponde: "Sono molto rispettoso dell'opinione di tutti".

