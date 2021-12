Atletico Madrid, Simeone: «Critiche? Ho la stessa energia di sempre» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha risposto alle Critiche ricevute nelle ultime settimane: le sue dichiarazioni Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha risposto alle Critiche ricevute nelle ultime settimane. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. Critiche – «Mi vedo con la stessa energia di sempre. Stiamo molto bene, stiamo facendo un buon lavoro e speriamo di dimostrarlo sul campo. Sono molto rispettoso dell’opinione di tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Diego, allenatore dell’, ha risposto allericevute nelle ultime settimane: le sue dichiarazioni Diego, allenatore dell’, ha risposto allericevute nelle ultime settimane. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «Mi vedo con ladi. Stiamo molto bene, stiamo facendo un buon lavoro e speriamo di dimostrarlo sul campo. Sono molto rispettoso dell’opinione di tutti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

