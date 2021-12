Atalanta | Stromberg | «Campionato senza dominatore | Dea con la mente libera»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex calciatore dell’ha parlato delle possibilità scudetto della squadra di Gasperini Glenn, storico ex calciatore dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle possibilità di scudetto della squadra di Gasperini. SCUDETTO – «Chi segue l’si pone per forza di cose questa domanda. Anche io, per dire. Beh credo che la strategia da seguire sia quella di cercare di vincere ogni partita e poi si tireranno le somme. Una considerazione può aiutare: quando la Juventus fatica, storicailè più aperto. In asdi unassoluto, sperare è legittimo. Come dice Gasperini, quando ti ritrovi di fronte un obiettivo, devi cercare di raggiungerlo». JUVENTUS – ...