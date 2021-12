Atalanta, obiettivo scudetto: l'”effetto ritorno” per sognare (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Atalanta punta con convinzione lo scudetto e per sognare si affiderà all'”effetto scudetto” L’Atalanta è solo a -4 dal primo posto in classifica occupato dal Napoli. Mai come in questa stagione la squadra di Gasperini è parsa così quadrata e compatta da poter puntare con decisione allo scudetto. Al momento è la formazione più in forma del campionato ed è quella che riesce a creare il gioco offensivo più avvolgente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, poi, c’è un elemento da non mettere in secondo piano: l'”effetto ritorno” dell’Atalanta. Gli uomini del Gasp, infatti, negli ultimi anni hanno sempre accelerato nella seconda parte di stagione arrivando a conquistare 41, 43 e 42 nelle ultime tre annate. E a dare ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’punta con convinzione loe persi affiderà all'”” L’è solo a -4 dal primo posto in classifica occupato dal Napoli. Mai come in questa stagione la squadra di Gasperini è parsa così quadrata e compatta da poter puntare con decisione allo. Al momento è la formazione più in forma del campionato ed è quella che riesce a creare il gioco offensivo più avvolgente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, poi, c’è un elemento da non mettere in secondo piano: l'”” dell’. Gli uomini del Gasp, infatti, negli ultimi anni hanno sempre accelerato nella seconda parte di stagione arrivando a conquistare 41, 43 e 42 nelle ultime tre annate. E a dare ...

