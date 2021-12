Atac Roma | i deliri degli autisti No vax sospesi | «L?azienda ci paghi i danni»

Advertising

repubblica : Atac, se il manager M5S si aggrappa alla poltrona. 'Voglio mezzo milione per andarmene” [di Marina de Ghantuz Cubbe] - GianniBiNa : RT @InfoAtac: #info #atac - Ferrovia Roma -Lido - circolazione interrotta su intera linea, guasto tecnico a treno presso la stazione di Ac… - romalidoinfo : RT @InfoAtac: #info #atac - Ferrovia Roma-Lido istituito servizio bus sostitutivo Magliana<->Lido Centro - seguono aggiornamenti #roma - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - Lavori in via Virginia Agnelli, nel tratto compreso tra il civ. 50 e piazza Morelli, deviate le linee 44-773. I… - LuceverdeRoma : RT @InfoAtac: #info #atac - Ferrovia Roma -Lido - circolazione interrotta su intera linea, guasto tecnico a treno presso la stazione di Ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Atac Roma

Il Messaggero

NELL'AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITÀ. ...l'agitazione, dalle 8,30 alle 12,30, interesserà la retee i bus periferici gestiti dalla societàTpl. Ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it ...Gli autisti no-vax chiedono i danni all’Atac. Non si sa quale asso della giurisprudenza li abbia consigliati, ma nel quartier generale di via Prenestina stanno arrivando, a centinaia, i ...Roma, il vetro di un bus Atac numero 85 nuovo è stato colpito ieri sera poco prima delle 22 nella zona di fronte alla stazione Tuscolana da un sasso che lo ha mandato ...