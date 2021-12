Asset digitali e nuovi paradigmi dell’online banking

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo scorso anno ha segnato un momento di cambio significativo nel modo in cui le istituzioni hanno deciso di guardare agli. Questo è dovuto anche al terremoto creato dalla pandemia che ha costretto le banche a rivedere i loro modelli di business, in parte a causa della spinta fornita dalle Banche Centrali in tal senso. La narrativa che gira intorno alle criptovalute si è modificata anch’essa: sia per gli investimenti fatti in questo settore da Millenial e generazione Z sia per il fatto che il 36% degli investitori istituzionali (per esempio Family offices, Venture Funds, Hedge Funds e Fondazioni) in Europa e negli Stati Uniti hanno già fatto investimenti in cripto valute. La crescita degli investimenti in crypto è anche dovuta all’interesse dimostrato verso gli stessi da società nelle liste di Fortune 500 e Fortune 100 in US e da grandi ...