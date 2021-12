Ashley Graham: “Le mie smagliature sembrano l’albero della vita” (Di venerdì 3 dicembre 2021) La foto postata su Instagram da Ashley Graham, ora in attesa di due gemelli, è un inno alla body positive: “Le mie smagliature sembrano l’albero della vita”. Nella didascalia che accompagna l’immagine, la Graham ha con orgoglio mostrato il suo corpo nudo con tanto di smagliature, riferendo: Il corpo femminile è un miracolo. Ashley Graham e il suo inno alla body positive: “Le mie smagliature sembrano l’albero della vita” In attesa di due gemelli, Ashley Graham ha postato una foto del suo corpo in trasformazione. La modella ha voluto normalizzare ciò che, spesso, viene ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 3 dicembre 2021) La foto postata su Instagram da, ora in attesa di due gemelli, è un inno alla body positive: “Le mie”. Nella didascalia che accompagna l’immagine, laha con orgoglio mostrato il suo corpo nudo con tanto di, riferendo: Il corpo femminile è un miracolo.e il suo inno alla body positive: “Le mie” In attesa di due gemelli,ha postato una foto del suo corpo in trasformazione. La moha voluto normalizzare ciò che, spesso, viene ...

