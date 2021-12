Artmarket.com: Alla vigilia di Art Basel Miami 2021, la parità di genere nel mercato dell'arte lascia ancora a desiderare: riusciranno gli NFT a cambiare la situazione? (Di venerdì 3 dicembre 2021) PARIGI, 2 dicembre 2021 /PRNewswire/



Malgrado l'enorme risultato per uno straordinario (e relativamente piccolo) dipinto di Frida Kahlo, l'artista messicana è ancora Alla 18esima posizione nella classifica Artprice degli artisti per il fatturato d'asta del mese di novembre 2021, dietro a ben 17 artisti uomini. Anche se questo trend si è completamente invertito per la generazione di artisti nati dopo il 1985 (i primi 8 posti sono tutti occupati da giovani donne!), ci chiediamo quale sia la situazione della parità di genere nel mercato degli NFT. Secondo thierry Ehrmann, CEO e fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice: «La creazione del mercato degli NFT dovrebbe essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) PARIGI, 2 dicembre/PRNewswire/Malgrado l'enorme risultato per uno straordinario (e relativamente piccolo) dipinto di Frida Kahlo, l'artista messicana è18esima posizione nella classifica Artprice degli artisti per il fatturato d'asta del mese di novembre, dietro a ben 17 artisti uomini. Anche se questo trend si è completamente invertito per la generazione di artisti nati dopo il 1985 (i primi 8 posti sono tutti occupati da giovani donne!), ci chiediamo quale sia ladineldegli NFT. Secondo thierry Ehrmann, CEO e fondatore di.com e del suo dipartimento Artprice: «La creazione deldegli NFT dovrebbe essere ...

Advertising

DiFazio_Faby : RT @JCultHeritCrime: ?? Nella seconda e ultima parte dell'approfondimento, a cura di #DavideFerro, la risposta delle Convenzioni @UNESCO del… - DiFazio_Faby : RT @JCultHeritCrime: ?? Come funziona la circolazione di #beniculturali di origine illecita attraverso acquirenti in #buonafede? Il nostro #… - JCultHeritCrime : ?? Nella seconda e ultima parte dell'approfondimento, a cura di #DavideFerro, la risposta delle Convenzioni @UNESCO… - MariaGiovannaR4 : RT @JCultHeritCrime: ?? Come funziona la circolazione di #beniculturali di origine illecita attraverso acquirenti in #buonafede? Il nostro #… - demon_roi_art : RT @KatjaOgrin: Giacometti at @SothebysFr ?? #Paris #artmarket #sothebys #auctionhouse #giacometti #sculpture #artwork -