Arriva Women in Export | la prima business community “rosa” di SACE

Leggi su fmag

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal mondoin, laitaliana in ambitoche pone al centro l’empowerment femminile. L’obiettivo è quello di investire nell’imprenditoria femminile del nostro Paese per ridurre il gender gap nel mondo del lavoro e in settori chiave dell’economia: per questo motivo,insi propone come ecosistema in grado di potenziare, connettere e supportare le migliori professionalità femminili che si occupano die internazionalizzazione, in grado di generare sinergie intersettoriali e innescare così un social impact nel panorama imprenditoriale italiano e nelle performance del made in Italy nel mondo. Il programma di...