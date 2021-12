“Arriva dopo Natale”: Juventus, il super procuratore sta per sbarcare in città (Di venerdì 3 dicembre 2021) Va avanti l’inchiesta sulle plusvalenze per la Juventus, la Procura potrebbe sentire anche Jorge Mendes, che può Arrivare a Torino dopo Natale. L’inchiesta della Procura di Torino sulla questione plusvalenze procede, ieri è stato ascoltato dagli inquirenti Giovanni Manna, il dirigente che gestisce l’Under 23 bianconera. Così procede la fase d’ascolto dei testimoni informati dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Va avanti l’inchiesta sulle plusvalenze per la, la Procura potrebbe sentire anche Jorge Mendes, che puòre a Torino. L’inchiesta della Procura di Torino sulla questione plusvalenze procede, ieri è stato ascoltato dagli inquirenti Giovanni Manna, il dirigente che gestisce l’Under 23 bianconera. Così procede la fase d’ascolto dei testimoni informati dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

