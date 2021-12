Arriva «Contanti Saluti», il podcast per gestire meglio le proprie finanze (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una guida per gestire al meglio le proprie finanze e per orientarsi nel mondo dell'economia. È l’obiettivo del nuovo podcast «Contanti Saluti» di Storielibere.fm in collaborazione con BPER Banca. A partire dal 3 dicembre, ogni mese, verrà pubblicato un episodio della nuova serie della piattaforma di podcast narrativi. Con la complicità e le conoscenze di Emanuela Rinaldi e la verve appassionata di Enrico Bertolino, gli ascoltatori avranno a disposizione i consigli più semplici per tracciare, monitorare e pianificare entrate e uscite e per comprendere meglio i principi scientifici su cui si basa l'educazione finanziaria. «Contanti Saluti» racconterà quindi storie di problematiche molto comuni, che ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una guida perallee per orientarsi nel mondo dell'economia. È l’obiettivo del nuovo» di Storielibere.fm in collaborazione con BPER Banca. A partire dal 3 dicembre, ogni mese, verrà pubblicato un episodio della nuova serie della piattaforma dinarrativi. Con la complicità e le conoscenze di Emanuela Rinaldi e la verve appassionata di Enrico Bertolino, gli ascoltatori avranno a disposizione i consigli più semplici per tracciare, monitorare e pianificare entrate e uscite e per comprenderei principi scientifici su cui si basa l'educazione finanziaria. «» racconterà quindi storie di problematiche molto comuni, che ...

