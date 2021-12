Arrestate 11 persone per associazione per delinquere transnazionale e traffico di droghe (Di venerdì 3 dicembre 2021) Arrestate 11 persone per associazione per delinquere transnazionale finalizzata al traffico, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti . I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione, tra le province di Pistoia, Pisa, Roma, Milano, Novara, Salerno e Leggi su periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021)11perperfinalizzata al, detenzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti . I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno dato esecuzione, tra le province di Pistoia, Pisa, Roma, Milano, Novara, Salerno e

Advertising

Scisciano : Pomigliano d’Arco: scoperta una serra di marijuana. Due persone arrestate - infoitinterno : Enna, quattro persone arrestate per omicidio. Cadavere carbonizzato trovato a luglio 2020 - Naz_Montecatini : Rapina in una gioielleria: 2 persone arrestate all'estero - NuovoSud : Allevatore ucciso e dato alle fiamme, 4 persone arrestate a Enna - Debora92992943 : @Dino03093879 E dove avrei scritto utilizzo? Ho scritto SPACCIO, perchè queste persone sono state arrestate per spaccio. -