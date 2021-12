Arbitri Serie A: le designazioni per la 16a giornata (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata del campionato di Serie A: ecco l’elenco completo L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco l’elenco completo: MILAN – SALERNITANA Sabato 4/12 h. 15.00 GIUA MOKHTAR – MIELE D. IV: DIONISI VAR: ORSATO AVAR: TOLFO ROMA – INTER Sabato 4/12 h. 18.00 DI BELLO PALERMO – PERROTTI IV: CAMPLONE VAR: MASSA AVAR: ALASSIO NAPOLI – ATALANTA Sabato 4/12 h. 20.45 MARIANI LONGO – VONO IV: FOURNEAU VAR: BANTI AVAR: PASSERI BOLOGNA – FIORENTINA h. 12.30 IRRATI GALETTO – MORO IV: MARCHETTI VAR: DI PAOLO AVAR: LIBERTI SPEZIA – SASSUOLO h. 15.00 MARESCA ZINGARELLI – DI MONTE IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: ROCCA VENEZIA – H. VERONA h. 15.00 PRONTERA ROSSI L. – ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’AIA ha reso note learbitrali per la quindicesimadel campionato diA: ecco l’elenco completo L’AIA ha reso note learbitrali per la sedicesimadel campionato diA. Ecco l’elenco completo: MILAN – SALERNITANA Sabato 4/12 h. 15.00 GIUA MOKHTAR – MIELE D. IV: DIONISI VAR: ORSATO AVAR: TOLFO ROMA – INTER Sabato 4/12 h. 18.00 DI BELLO PALERMO – PERROTTI IV: CAMPLONE VAR: MASSA AVAR: ALASSIO NAPOLI – ATALANTA Sabato 4/12 h. 20.45 MARIANI LONGO – VONO IV: FOURNEAU VAR: BANTI AVAR: PASSERI BOLOGNA – FIORENTINA h. 12.30 IRRATI GALETTO – MORO IV: MARCHETTI VAR: DI PAOLO AVAR: LIBERTI SPEZIA – SASSUOLO h. 15.00 MARESCA ZINGARELLI – DI MONTE IV: MARCENARO VAR: BANTI AVAR: ROCCA VENEZIA – H. VERONA h. 15.00 PRONTERA ROSSI L. – ...

