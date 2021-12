Antonio Esposito, chiesto il rinvio a giudizio di 14 tra giornalisti e politici imputati per la diffamazione del giudice che condannò B. (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 14 persone tra giornalisti e politici accusati di diffamazione aggravata ai danni del giudice Antonio Esposito, l’ex presidente del collegio di Cassazione che nell’agosto del 2013 condannò in via definitiva Silvio Berlusconi a quattro anni per frode fiscale nel processo Mediaset. Il fascicolo, affidato al pm Roberto Felici e nato da una denuncia-querela dello stesso Esposito, è incentrato sulla campagna mediatica portata avanti da giornali e programmi tv nell’estate del 2020, dopo la diffusione degli audio in cui Amedeo Franco – un altro componente del collegio – in un colloquio registrato a casa di Berlusconi parlava di “malafede” del presidente e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Procura di Roma hailper 14 persone traaccusati diaggravata ai danni del, l’ex presidente del collegio di Cassazione che nell’agosto del 2013in via definitiva Silvio Berlusconi a quattro anni per frode fiscale nel processo Mediaset. Il fascicolo, affidato al pm Roberto Felici e nato da una denuncia-querela dello stesso, è incentrato sulla campagna mediatica portata avanti da giornali e programmi tv nell’estate del 2020, dopo la diffusione degli audio in cui Amedeo Franco – un altro componente del collegio – in un colloquio registrato a casa di Berlusconi parlava di “malafede” del presidente e ...

