Antonella Clerici e Maelle così simili: “Non pensa mai di essere all’altezza della situazione” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Antonella Clerici parla spesso di sua figlia Maelle, la sua bambina le ha cambiato la vita. E’ alla rivista Gente che racconta quanto siano simili. così diverse nell’aspetto, Maelle somiglia tanto al papà Eddy Martens, ma in lei rivede se stessa. Ha 12 anni ed è già alta 1,70, più alta della mamma, è brava a scuola, adora cucinare e ovviamente è alla ricerca della sua piccola indipendenza. Antonella Clerici la guarda uscire di casa e si rende conto di quanto sia diventata grande. C’è una cosa che la rende tanto orgogliosa: “Quando i professori di scuola mi dicono che è una bambina gentile, predisposta a tendere la mano a chi è in difficoltà”. Ma è nella timidezza che vede la loro somiglianza. Strano ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021)parla spesso di sua figlia, la sua bambina le ha cambiato la vita. E’ alla rivista Gente che racconta quanto sianodiverse nell’aspetto,somiglia tanto al papà Eddy Martens, ma in lei rivede se stessa. Ha 12 anni ed è già alta 1,70, più altamamma, è brava a scuola, adora cucinare e ovviamente è alla ricercasua piccola indipendenza.la guarda uscire di casa e si rende conto di quanto sia diventata grande. C’è una cosa che la rende tanto orgogliosa: “Quando i professori di scuola mi dicono che è una bambina gentile, predisposta a tendere la mano a chi è in difficoltà”. Ma è nella timidezza che vede la loro somiglianza. Strano ma ...

Advertising

raffaelespedic1 : Domanda: Quando non ci saranno più Carlo Conti Amadeus Antonella Clerici Come farà la RAI a presentare i programmi… - zazoomblog : Antonella Clerici e il lutto che l’ha segnata per sempre - #Antonella #Clerici #lutto #segnata - AleVillarmonte : RT @Jade___Mermaid: A È Sempre Mezzogiorno Antonella Clerici con dei guanti da forno a forma di MANI GIGANTI - bubinoblog : È SEMPRE MEZZOGIORNO: 250 PUNTATE, IL COMPLEANNO DI ANTONELLA CLERICI E TANTE NOVITÀ - BaritaliaNews : Antonella Clerici senza mezzi termini: “Io sono molto …” -