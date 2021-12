Anna Faris e Toni Collette star della commedia The Estate (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le attrici Anna Faris e Toni Collette saranno le protagoniste della nuova commedia The Estate con il ruolo di due sorelle. La commedia The Estate avrà come protagonisti Toni Collette, Anna Faris e Thomas Haden Church. Il film sarà il nuovo progetto del regista e sceneggiatore Dean Craig, che ha da poco concluso le riprese di The Honeymoon. The Estate racconterà la storia di due due sorelle, le parti affidate a Toni Collette e Anna Faris, che scoprono che la loro zia, benestante e con cui non hanno un rapporto, ha una malattia in fase terminale. Le due donne considerano la situazione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le attricisaranno le protagonistenuovaThecon il ruolo di due sorelle. LaTheavrà come protagonistie Thomas Haden Church. Il film sarà il nuovo progetto del regista e sceneggiatore Dean Craig, che ha da poco concluso le riprese di The Honeymoon. Theracconterà la storia di due due sorelle, le parti affidate a, che scoprono che la loro zia, benestante e con cui non hanno un rapporto, ha una malattia in fase terminale. Le due donne considerano la situazione ...

