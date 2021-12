Angela Merkel conclude il suo mandato avviando la Germania verso l'obbligo vaccinale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prima di passare il testimone ad Olaf Scholz, preannuncia l'introduzione da febbraio dell'obbligo vaccinale. Il Paese sta infatti affrontando gli effetti della quarta ondata con contagi in continuo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Prima di passare il testimone ad Olaf Scholz, preannuncia l'introduzione da febbraio dell'. Il Paese sta infatti affrontando gli effetti della quarta ondata con contagi in continuo ...

Advertising

pietroraffa : ?? (ANSA) 'Mi sentirei meglio se fossimo in una situazione come quella dell'Italia'. Angela Merkel Chi l'avrebbe mai detto - PaoloGentiloni : Auguri a Angela #Merkel che lascia la Cancelleria e lascerà un segno nella storia europea. - mara_carfagna : “Magari fossimo nella situazione dell’Italia”, Angela Merkel conferma che l’Europa ci guarda come modello nella lot… - moondo_info : L’addio di Angela Merkel - SweetAnnyBella : RT @marcodimaio: Uscendo per l’ultima volta dall’ufficio della Cancelleria, a Berlino, Angela #Merkel lascia un segno indelebile nella stor… -