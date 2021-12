Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò | la fuga romantica ammalia i fan VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 dicembre 2021)hanno raggiunto Parigi per trascorrere un weekend magico nella città dell’amore.ha sorpreso la sua dolcesi stanno godendo questo weekend in una magica città. I due gieffini sono volati questa mattina all’alba a Parigi per godersi a pieno la città e trascorrere del tempo in assoluto relax.infatti è riuscito nelle scorse settimane a sorprendere la sua amata. Nel giorno del compleanno dell’attrice, l’ex gieffino con un messaggio in codice, tra numeri e disegni ha svelato lasorpresa. Parigi dunque non è solo una meta scelta per viversi il loro intenso amore, ma ...