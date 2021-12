Ancora positivo al Covid fugge in pigiama dal San Camillo di Roma: bloccato a Ladispoli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ladispoli – Era Ancora in pigiama quando i Carabinieri della Stazione di Ladispoli sono intervenuti in un negozio del centro di Ladispoli allertati dagli altri clienti, i quali avevano segnalato la presenza di un uomo che stava avvertendo un malore. Giunti sul posto assieme al personale sanitario del 118, i Carabinieri hanno notato subito come qualcosa non andasse nell’uomo, un 44enne Romano, già noto alle Forze dell’Ordine, che si presentava vestito solamente di una giacca ed un pigiama. Sgomberato il locale e chieste ulteriori informazioni, il 44enne ammetteva di essersi allontanato quella stessa mattina dall’Ospedale San Camillo di Roma. Effettuati i primi immediati accertamenti nel senso, ecco emergere però la verità: l’uomo, già ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021)– Erainquando i Carabinieri della Stazione disono intervenuti in un negozio del centro diallertati dagli altri clienti, i quali avevano segnalato la presenza di un uomo che stava avvertendo un malore. Giunti sul posto assieme al personale sanitario del 118, i Carabinieri hanno notato subito come qualcosa non andasse nell’uomo, un 44enneno, già noto alle Forze dell’Ordine, che si presentava vestito solamente di una giacca ed un. Sgomberato il locale e chieste ulteriori informazioni, il 44enne ammetteva di essersi allontanato quella stessa mattina dall’Ospedale Sandi. Effettuati i primi immediati accertamenti nel senso, ecco emergere però la verità: l’uomo, già ...

