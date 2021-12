Ana de Armas sostituisce Scarlett Johansson in Ghosted (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'attrice Ana de Armas prenderà il posto di Scarlett Johansson nella commedia action Ghosted, recitando accanto a Chris Evans. Sarà Ana de Armas a sostituire Scarlett Johansson come protagonista femminile di Ghosted, il film con star Chris Evans che verrà prodotto per Apple. L'attrice collaborerà quindi con l'ex Captain America per una terza volta dopo l'esperienza vissuta sui set di Cena con Delitto e The Gray Man. Il film Ghosted è un progetto che unisce romanticismo, azione e avventura e sarà diretto da Dexter Fletcher. Chris Evans e Ana de Armas, oltre a esserne protagonisti, saranno coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool. Apple ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 dicembre 2021) L'attrice Ana deprenderà il posto dinella commedia action, recitando accanto a Chris Evans. Sarà Ana dea sostituirecome protagonista femminile di, il film con star Chris Evans che verrà prodotto per Apple. L'attrice collaborerà quindi con l'ex Captain America per una terza volta dopo l'esperienza vissuta sui set di Cena con Delitto e The Gray Man. Il filmè un progetto che unisce romanticismo, azione e avventura e sarà diretto da Dexter Fletcher. Chris Evans e Ana de, oltre a esserne protagonisti, saranno coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool. Apple ...

Elizabeth Olsen la star più popolare del 2021 Foto: Rege - Jean Page La chart continua con nomi del calibro di Ana de Armas, Yvonne Strahovski e la Regina degli Scacchi Anya Taylor Joy . A tenere banco anche Alexandra Daddario , Jodie Comer , ...

