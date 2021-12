Amici | anticipazioni tv del 5 dicembre 2021 | tre eliminati e un nuovo premio per LDA

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si avvicina la nuova puntata di, di cui sono appena trapelate letv, che vedono LDA al secolo Luca D’Alessio ricevere il disco d’oro in studio. Spazio poi alle sfide interne per la conferma del banco, stabilite per 4 allievi della scuola, una delle quali accenderà una forte polemica tra gli insegnanti di danza in carica e un ex prof della scuola storico per l’uscita di scena di un ballerino titolare dal talent. Spazio, tra le altre cose, anche ad una nuova sfida tra le insegnanti Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano e il consuetudinario momento verità dei palloncini dai bigliettini top-secret. LEGGI ANCHE —21, LDA riceve la prima certificazioni FIMI Letv relative alla nuova nonché dodicesima puntata domenicale di21 in corso, in onda il prossimo 5 ...