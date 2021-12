Amici | anticipazioni 5 dicembre | tre allievi eliminati

(Di venerdì 3 dicembre 2021), nuova puntata domenica 5e nuovi spoiler. Ci saranno cinque sfide, con due cantanti e tre ballerini. E leraccontano che saranno tre le eliminazioni, che nessuno si aspettava. Come sarà andata la seconda sfida tra la Cuccarini e la Celentano? Chi avrà scelto di premiare Maria De Filippi? Vediamo insieme le, pronta la nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Cosa accadrà in questo nuovo appuntamento che è il nono di questa edizione? Dopo le gare che glihanno affrontato in questa settimana sono previste, quindi, cinque sfide. Gli spoiler dicono che ci saranno addirittura tre eliminazioni., via Tommaso e Virginia La prima sfida sarà quella di Tommaso. La Pettinelli ha scelto lo sfidante: ...

Advertising

antonellaa262 : Amici 21, anticipazioni. Nella prossima puntata vedremo ben 3 eliminazioni. Christian De Sica super ospite della pu… - shwasdream : Ho appena letto le anticipazioni di amici…ma per favore spero sia tutto uno scherzo perché è imbarazzante #Amicispoiler - VelvetMagIta : #Amici21, anticipazioni 5 dicembre: tre nuovi eliminati, nuova sfida tra Celentano e Cuccarini #Amicispoiler… - zazoomblog : Amici 21 anticipazioni domenica 5 dicembre 2021: ospiti sfide ed eliminati della dodicesima puntata - #Amici… - zazoomblog : Amici anticipazioni 5 dicembre: tre nuovi eliminati nuova sfida tra Celentano e Cuccarini - #Amici #anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

E perché no? Magari anche vincere! Ma cosa succederà nella prossima puntata, che andrà in onda il 5 dicembre a partire dalle 14? Chi ha perso la sfida ed è stato eliminato?21...Al suo posto entra nella scuola diCosmary , anche se la professoressa di danza classica e Veronica Peparini non erano molto d'accordo. Anche Guido finisce in sfida, non per il suo punteggio ...E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21, la puntata speciale che andrà in onda domenica 5 dicembre 2021. Questo articolo è dedicato alle anticipazioni di quello che vedremo per cui se n ...Tra le anticipazioni della dodicesima puntata di Amici: le lacrime per le eliminazioni di Guido e Tommaso e le proteste per l'uscita di Virginia ...