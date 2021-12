Amici 21: un ballerino “silurato” dalla sua stessa insegnante! Ecco cos’è accaduto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Preoccupazioni in vista per uno dei ballerini di Amici 21. Il giovane allievo viene “tradito” dalla sua stessa insegnante I due protagonisti della polemica di oggi all’interno della scuola più ambita d’Italia, sono Alessandra Celentano e il ballerino classico Guido. La Prof., infatti, prende una decisione drastica ma, come lei stessa dichiara, anche molto prevedibile e decide di far entrare in casetta un nuovo ballerino classico. Durante il day time, la Prof spiega a Guido, suo ballerino di punta, le motivazioni della sua scelta e mostra il video dell’antagonista. Il giovane nuovo arrivato si rivela preparato e sicuro di sè. La sua tecnica è indiscutibile e, a sottolinearlo, è lo stesso Guido e alcuni ballerini presenti in saletta. La preoccupazione di Guido è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Preoccupazioni in vista per uno dei ballerini di21. Il giovane allievo viene “tradito”suainsegnante I due protagonisti della polemica di oggi all’interno della scuola più ambita d’Italia, sono Alessandra Celentano e ilclassico Guido. La Prof., infatti, prende una decisione drastica ma, come leidichiara, anche molto prevedibile e decide di far entrare in casetta un nuovoclassico. Durante il day time, la Prof spiega a Guido, suodi punta, le motivazioni della sua scelta e mostra il video dell’antagonista. Il giovane nuovo arrivato si rivela preparato e sicuro di sè. La sua tecnica è indiscutibile e, a sottolinearlo, è lo stesso Guido e alcuni ballerini presenti in saletta. La preoccupazione di Guido è ...

Advertising

AmiciUfficiale : Le insicurezze di Aisha, un compito per Christian da parte della maestra Celentano, una comunicazione importante pe… - Ilsuperbo89 : Oh mamma ma questo ragazzo non è Alessio, il bravissimo ballerino che fece Amici qualche tempo fa, con Emma ed Elis… - rebeccA_68_ : RT @AmiciUfficiale: Le insicurezze di Aisha, un compito per Christian da parte della maestra Celentano, una comunicazione importante per Gu… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: Le insicurezze di Aisha, un compito per Christian da parte della maestra Celentano, una comunicazione importante per Gu… - AmiciUfficiale : Le insicurezze di Aisha, un compito per Christian da parte della maestra Celentano, una comunicazione importante pe… -