Amici 21 spoiler sfida cover: la classifica di Christian de Sica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra gli ospiti della puntata di Amici 21 che vedremo in onda domenica 5 dicembre 2021, ci sarò Christian De Sica. L'attore è stato chiamato a giudicare la sfida che ha visto i cantanti della classe di Amici 21 protagonisti. Questa settimana i cantanti e le cantanti non si sono esibiti con un loro inedito ma hanno dovuto fare altro. La prova era quella di cantare una canzone e scegliere a chi dedicarla. Come sempre poi, dopo l'esibizione, è arrivata la classifica che ha decretato chi debba andare in sfida e chi no. Volete sapere come è finita questa gara e qual è la classifica stilata da Christian De Sica? Continuate allora la lettura per scoprire tutti i dettagli in attesa di vedere la puntata di Amici ...

